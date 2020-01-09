Иран опубликовал предварительный отчет по крушению украинского Boeing 737
Иран опубликовал предварительный отчет по крушению украинского боинга у Тегерана.
Об этом сообщает пресс-служба Организации гражданской авиации Ирана.
По версии иранской стороны, самолет взлетел из аэропорта Тегерана, поднялся на высоту 8 тыс. футов (2,4 тыс. метров), исчез с радаров и только потом упал на землю и взорвался.
Пилот якобы не получал никаких извещений о внештатных ситуациях. Очевидцы (местные жители и другой экипаж на большей высоте) говорят, что в самолете перед столкновением с землей был пожар.
Также в Иране утверждают, мол траектория полета боинга указывала на то, что самолет до крушения пытался развернуться в сторону аэропорта.
На месте катастрофы обнаружены оба черных ящика с регистратором летной информации и диктофоном кабины. Сейчас они находятся у группы по расследованию авиационных происшествий.
В то же время, черные ящики повреждены и часть записей безвозвратно утрачена. При этом информацию об отказе предоставить доступ к черным ящикам международным экпертам в Иране назвали ошибкой журналистов.
Все обломки самолета уже собрали с места происшествия.
В Иране уверяют, что результаты расследования происшествия опубликуют и предадут гласности. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также сообщил, что США как изготовителю самолета, Швеции и Канаде как странам, граждане которых находились в самолете, и Украине было предложено принять участие в расследовании авиакатастрофы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Украина уже известила власти Ирана о готовности направить на место крушения украинского боинга своих специалистов.