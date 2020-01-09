Иран опубликовал предварительный отчет по крушению украинского Boeing 737

Иран опубликовал предварительный отчет по крушению украинского боинга у Тегерана.

Об этом сообщает пресс-служба Организации гражданской авиации Ирана.

По версии иранской стороны, самолет взлетел из аэропорта Тегерана, поднялся на высоту 8 тыс. футов (2,4 тыс. метров), исчез с радаров и только потом упал на землю и взорвался.

Пилот якобы не получал никаких извещений о внештатных ситуациях. Очевидцы (местные жители и другой экипаж на большей высоте) говорят, что в самолете перед столкновением с землей был пожар.

Также в Иране утверждают, мол траектория полета боинга указывала на то, что самолет до крушения пытался развернуться в сторону аэропорта.

На месте катастрофы обнаружены оба черных ящика с регистратором летной информации и диктофоном кабины. Сейчас они находятся у группы по расследованию авиационных происшествий.

В то же время, черные ящики повреждены и часть записей безвозвратно утрачена. При этом информацию об отказе предоставить доступ к черным ящикам международным экпертам в Иране назвали ошибкой журналистов.

Все обломки самолета уже собрали с места происшествия.

В Иране уверяют, что результаты расследования происшествия опубликуют и предадут гласности. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также сообщил, что США как изготовителю самолета, Швеции и Канаде как странам, граждане которых находились в самолете, и Украине было предложено принять участие в расследовании авиакатастрофы.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.