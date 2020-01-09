Террористы "ДНР" будут отбирать автомобили с украинскими номерами

Террористы "ДНР" начали конфисковать автомобили с украинскими номерами.

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".

Ранее боевики обьявили о перерегистрации всех транспортных средств находящихся на подконтрольной им территории. Все владельцы автомобилей должны были пройти регистрацию и получить транспортные номера "ДНР".

"Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: