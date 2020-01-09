Террористы "ДНР" будут отбирать автомобили с украинскими номерами
Террористы "ДНР" начали конфисковать автомобили с украинскими номерами.
Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".
Ранее боевики обьявили о перерегистрации всех транспортных средств находящихся на подконтрольной им территории. Все владельцы автомобилей должны были пройти регистрацию и получить транспортные номера "ДНР".
"Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 января в селе Куликово Донецкой области боевик принял наркотики, выпил алкоголя и расстрелял своих товарищей.
- Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
- По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.