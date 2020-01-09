Журналисты рассказали о еще 15 уголовниках, которых Украина отдала РФ по обмену

Ни один преступник из списка не имеет отношения к терроризму и сепаратизму. Обмену удивлены даже их адвокаты

В рамках недавнего большого обмена Украина передала РФ мелких воров, убийц и торговцев наркотиками.

Об этом сообщает Слідство.Інфо, ссылаясь на свои источники.

Журналисты пишут, что во сногих случаях связь выданных лиц с сепаратизмом или терроризмом не прослеживается, а тот факт, что они оказали с списках на обмен, удивляет даже их адвокатов.

Ранее Слідство уже публиковало 44 имени террористов, которые не имеют отношения к боевым действиям на Донбассе, но которые все же попали на обмен.

Также в списке оказались двое белорусов, бразилец и кадровый военный РФ.

Представитель Украины в ТКГ Валерия Лутковская уже заявила, что публиковать полный список лиц, которых Украина отдала РФ, не стоит, ведь они вряд ли давали свое согласие на разглашение персональной информации.

Тем не менее, ОП опубликовал полный список освобожденных граждан Украины. Подавляющее большинство из них – гражданские.

Многих из них боевики пленили только в 2017-2018 годах. При этом, такие узники были местными жителями, которые не выехали с Донбасса с началом войны в 2014 году.

Кого конкретно украинской стороне удалось освободить, можно прочесть, перейдя по ссылке.

Так, среди тех, кого Украина отдала России есть следующие преступники:

1. Сергей Шилин. Житель Мариуполя, в 2015 году зарубил топором полицейского;

2. Маким Мысяк. Жил на Харьковщине. В 2013 году застрелил бизнесмена Ярослава Бисагу, а в марте 2014-го – убил предпринимателя Евгения Слоневского и его знакогого Олега Литвинова;

3. Денис Шатунов. Заказал убийство одесского евромайдановца Сергея Ходияка.

4. Всеволод Подольский. Покушался на жизнь полицейских.

5. Виктор Немченко. Почти 20 лет отсидел в тюрьмах на Донбассе за различные преступления.

6. Михаил Титов. В начале 2015 года с товарищами ограбил и убил пожилого жителя Волновахи, Донецкой области.

7. Александр Хаверь. Обвиняемый в разбое.

8. Николай Тоцин. В 2015 году убил женщину, у которой снимал квартиру.

9. Владимир Конончук. 7 раз судим. Последний приговор получил в 2018 году за убийство племянницы, у которой скрывался от полиции.

10. Андрей Дрозд. В конце 2016 года получил 15 лет тюрьмы за убийство в Харькове.

11. Геннадий Ольшанский. В феврале 2017 года, во время пьяной драки, зарезазал своего соседа.

12. Сергей Комраз. Харьковский бизнесмен. В 2015 году даже баллотировался в Харьковский совет от "Социалистов". В 2019 году перевозил и хранил наркотики.

13. Эдуард Желтый. 5 раз судим. В 2018 году получил срок за торговлю наркотиками.

14. Андрей Присяжный. Неоднократно судим. Систематически крал телефонные кабели "Укртелекома" из канализационных люков.

15. Артур Морозов. 7 раз судим. В 2017 году влез в дом на Харьковщине и пытался украсть телевизор.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".