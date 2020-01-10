В "Борисполе" мужчина ругался и угрожал пограничникам
В аэропорту "Борисполь" был задержан украинец, прилетевший из Дублина. Он вел ссебя крайне агрессивно.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
Отмечается, что мужчина вместе с другими гражданами направился к линии паспортного контроля. И ожидая оформления, он начал задираться к другим пассажирам и нарушать общественный порядок.
Пограничники были вынуждены увести его с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцирована его агрессия. Однако он все равно продолжал ругаться и угрожать военнослужащим.
В итоге, пограничники задержали его и привлекли к административной ответственности.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее украинские пограничники задержали и обезвредили в аэропорту Борисполь агрессивного неплательщика алиментов, который пытался улететь в Дубай.
- Пограничники Луганского отряда задержали 12 коров из РФ, которые "нелегально" пересекли российско-украинскую границу.