В "Борисполе" мужчина ругался и угрожал пограничникам

В аэропорту "Борисполь" был задержан украинец, прилетевший из Дублина. Он вел ссебя крайне агрессивно.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Отмечается, что мужчина вместе с другими гражданами направился к линии паспортного контроля. И ожидая оформления, он начал задираться к другим пассажирам и нарушать общественный порядок.

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Пограничники были вынуждены увести его с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцирована его агрессия. Однако он все равно продолжал ругаться и угрожать военнослужащим.

В итоге, пограничники задержали его и привлекли к административной ответственности.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее украинские пограничники задержали и обезвредили в аэропорту Борисполь агрессивного неплательщика алиментов, который пытался улететь в Дубай.