Штаб ООС уточнил данные о потерях на Донбассе в четверг
9 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали четверо украинских военных, еще один погиб.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вчера на Донбассе четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и боевые травмы. Еще один военный погиб.
"Факт ранения трех военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Стало известно, что в результате взрыва враждебного БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", – рассказали в ООС.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
- По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.