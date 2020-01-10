Штаб ООС уточнил данные о потерях на Донбассе в четверг

9 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали четверо украинских военных, еще один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вчера на Донбассе четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и боевые травмы. Еще один военный погиб.

"Факт ранения трех военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Стало известно, что в результате взрыва враждебного БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", – рассказали в ООС.

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