Из Укробронпрома крали 300 тысяч каждый день, – Найем

За 10 лет госконцерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.

Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в Facebook.

"Миллиард гривен. Почти столько украли из Укроборонпрома за последние 10 лет. Это – около 300 тысяч гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам.Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования. На данный момент расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус: