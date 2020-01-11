Пристайко рассказал, что помогло установить истинные причины крушения самолета МАУ
В установлении истинных причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране помогла консолидация усилий мирового сообщества.
Об этом написал в Тwitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду", – написал Пристайко.
По его мнению, украинские эксперты на месте трагедии также внесли существенный вклад в установление истинных причин и продолжают работу в Иране.
Кроме того, министр отметил, что постоянно контактирует с главами МИД стран-партнеров для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих людей в катастрофе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".
- Президент Владимир Зеленския заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
- Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета после того, как иранские военные признали, что сбили лайнер по трагической ошибке.