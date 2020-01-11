Пристайко рассказал, что помогло установить истинные причины крушения самолета МАУ

Украина
Украинские эксперты также помогли расследовать трагедию

В установлении истинных причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране помогла консолидация усилий мирового сообщества.

Об этом написал в Тwitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду", – написал Пристайко.

По его мнению, украинские эксперты на месте трагедии также внесли существенный вклад в установление истинных причин и продолжают работу в Иране.

Кроме того, министр отметил, что постоянно контактирует с главами МИД стран-партнеров для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих людей в катастрофе.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности. 
  • Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани.  Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".