Пристайко рассказал, что помогло установить истинные причины крушения самолета МАУ

В установлении истинных причин авиакатастрофы украинского самолета в Иране помогла консолидация усилий мирового сообщества.

Об этом написал в Тwitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду", – написал Пристайко.

По его мнению, украинские эксперты на месте трагедии также внесли существенный вклад в установление истинных причин и продолжают работу в Иране.

Кроме того, министр отметил, что постоянно контактирует с главами МИД стран-партнеров для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих людей в катастрофе.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".

Президент Владимир Зеленския заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.