ФСБ РФ пыталась завербовать сотрудника "Укроборонпрома"

Сотрудники ФСБ РФ попытались завербовать трех жителей Сумской области, среди которых – бывший правоохранитель, учитель и работник одного из местных предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что все попытки привлечения людей к шпионской деятельности происходили на территории России известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области.

Они, в частности, применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали деньги.

По данным СБУ, с помощью завербованных агентов ФСБ РФ планировали получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области воинских частей ВСУ. Они также хотели получить информацию о заводе в регионе, который производит продукцию для оборонной отрасли.

Все граждане Украины, которые стали объектами вербовки спецслужб РФ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по статье о государственной измене (ст.111 УК Украины).

Как ранее сообщал Фокус:

Коллегия судей Крюковского районного суда города Кременчуга, приговорила к 12 годам заключения жителя Полтавщины, который шпионил для российского ФСБ.

В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.