Полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, – Аваков
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали группу киллеров, подозреваемых в убийстве активистки Евромайдана и добровольца АТО Амины Окуевой. Об этом сообщил министр в Facebook.
Так, Аваков напомнил, что в 2017 году группа неизвестных людей расстреляла машину Окуевой и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Глевахе под Киевом. Оружие киллеры бросили на месте происшествия.
"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия", – написал Аваков.
На железнодорожном переезде 30 октября 2017 года киллерам удалось убить Окуеву и ранить ее супруга. Тогда глава Нацполиции Киева Сергей Князев заявлял, что Адам Осмаев перенес операцию.
В июле 2017 года в Киеве на пару также произошло покушение. Мужчина, представившийся французским журналистом, на встрече с Окуевой и Осмаевым достал пистолет и выстрелил в грудь Осмаеву, после этого Окуева ранила нападавшего из своего пистолета.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.
- Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.
- В феврале 2019 года Комиссия по наименованиям при КГГА утвердила результаты общественных обсуждений и поддержала решение о переименовании улицы Проектной в Шевченковском районе столицы в честь Амины Окуевой и улицы Искровской в Соломенском районе на улицу Джохара Дудаева.
- Также подозреваемый в покушении на Окуеву и Осмаева свою вину отказывался признавать. Адвокат утверждал, что Дакар действительно находился в автомобиле убийц, но не стрелял в пару.