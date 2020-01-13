"Мосту Патона очень плохо": парапет в ужасном состоянии, отсутствуют целые фрагменты декораций

О плохом техническом состоянии столичного моста Патона известно всем – последний раз серьезный ремонт его проезжей части "Киеватодор" завершил 21 декабря. Но вопрос имеет не только техническую, но но и культурную составляющую.

Мост имени Евгения Патона – уникальный памятник инженерного искусства. На момент постройки он был первым в мире цельносварным автодорожным мостом. Учитывая значение моста для истории науки и техники, в 1994 году Комитет охраны и реставрации памятников Украины внес его в список вновь выявленных памятников архитектуры.

"Достаточно просто пройтись по мосту пешком, чтобы понять, насколько все плохо. Большая часть парапета в ужасном состоянии. Отсутствуют целые фрагменты чугунных декораций, всех этих подсолнухов с грушами. Некоторые секции просто перемотаны проволокой. Утрачены решетки опор освещения. Опоры при входных группах лишены половины плафонов, а одна явно отклонилась от вертикали в сторону тротуара", – написал в Facebook Семен Широчин и разместил фотографии.

Поэтому вместе с вопросом реконструкции моста как транспортного сооружения нужно поднимать вопрос его реставрации как архитектурного сооружения.

С момента возведение в 1953 году мост ни разу капитально не ремонтировали. Хотя власти заявляли о необходимости срочного ремонта еще в 1990-х. Однако тогда не хватало финансирования. Новые разговоры о необходимости реконструкции всей развязки начали в 2008 году, в рамках подготовки к проведению Евро-2012. Тогдашний премьер Николай Азаров заявил, что мост будет обновлен после достройки Дарницкого и Подольско-Воскресенского мостов.

Но с тех пор выполняются только самые неотложные работы, а необходимого финансирования нет.

В Программе социального и экономического развития города Киева на 2018–2020 годы были выделены средства на реконструкцию моста. Но всего 20 млн грн на два года. Для сравнения – на реконструкцию Шулявского путепровода выделено больше 1 млрд грн.

"Чтобы начать ремонт моста, нам нужно разрешение Министерства культуры, поскольку мост имеет охранный статус. После этого мы сможем выделить средства на разработку проекта реконструкции, а это очень большие суммы. Работы могут затянуться на 1–2 года. Проект очень сложный", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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