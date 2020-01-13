Телеканал иновещания Украины UATV прекратил работу в прямом эфире

12 января в прямом эфире UATV вышли последние выпуски новостей на русском, английском, крымскотатарском и арабском языках, сейчас передачи идут только в записи. Через месяц канал иновещания совсем прекратит работу, написал "Детектор медиа".

Ранее сообщалось, что на базе UATV будет создан новый государственный канал для временно оккупированных территорий, который начнет вещание 15 февраля. Он будет вещать на украинском и русском языках.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский говорил, что это будет развлекательно-информационный канал. По его данным, организовать доставку телесигнал до 80% жителей оккупированных территорий можно за три месяца.

Напомним, Владимир Зеленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости "сделать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну". О создании украинского канала, "который бы сказал для всего русскоязычного мира", впоследствии говорил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире.

Как ранее сообщал Фокус: