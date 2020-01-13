В Днепре чиновники присвоили 25 миллионов, выделенных на детские сады и школы

Чиновники Днепровского горсовета расхитили бюджетные деньги, выделенные на реконструкцию социальных объектов. О разоблачении нелегальной махинации сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что начальники одного из департаментов Днепровского горсовета совершили публичные закупки на 130 миллионов гривен для проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции местных детских садов и школ.

Установлено, что авторы незаконоой схемы зарегистрировали для участия в тендере несколько компаний для искусственной видимости конкуренции на торгах. В итоге, победителями публичных закупок стали "свои" люди.

Подрядчики выполнили работы не полностью и по завышенной цене. Они также использовали материалы сомнительного качества. "Сэкономленные" деньги участники махинации выводили в "тень", всего злоумышленники присвоили 25 миллионов гривен бюджетных средств.

По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детских садах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.

Начато уголовное производство по ст.191 Уголовного кодекса Украины, планируется уведомление о подозрении организаторам и участникам преступной схемы.

Как ранее сообщал Фокус:

Чиновники Луганской областной госадминистрации незаконно присвоили 10 миллионов гривен, которые предназначались на развитие социальной инфраструктуры в зоне ООС, в частности на строительство детского дома семейного типа.

Советник президента Зеленского заявил, что в Украине по коррупционным каналам движется минимум $10 млрд в годовом измерении.