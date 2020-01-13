Офис генпрокурора проводит допросы освобожденных пленных из ОРДЛО

Офис генпрокурора совместно с СБУ проводит следственные действия с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 из плена на территории ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-сслужба Офиса генпрокурора.

"Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления", – сказано в сообщении.

По результатам допросов уже задокументировано очередные доказательства нарушения террористами "ЛДНР" норм международного гуманитарного права.

Освобожденные рассказывают о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В свежем номере журнал Фокус рассказывает истории украинцев, вернувшихся домой из подвалов ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.