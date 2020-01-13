Киев заработал на туристах рекордную сумму: более 63 миллионов

В 2019 году Киев получил более 63 миллионов гривен туристического сбора, что в два раза превышает показатель 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 млн грн, то за 2019 год украинская столица получила рекордные 63,6 миллионов гривен при запланированных 35 млн.

В мэрии уверены, что с каждым годом Киев становится все более интересным для туристов как из Украины, так и из-за рубежа.

Кроме того, заместитель главы председателя КГГА Марина Хонда считает, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы.

По данным КГГА, в прошлом году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Также наблюдается заметный рост туристов из Индии, Канады и Швеции.

При этом ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы (на 1 января 2019 года – 4173 грн) для внутреннего туризма и 1% – для въездного туризма, то есть 16,69 грн и 41,73 грн в сутки соответственно.

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