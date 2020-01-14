Виталия Кличко экстренно прооперировали в Киеве, – СМИ
Мэр Киева Виталий Кличко вернулся в украинскую столицу из США и сразу отправился к отоларингологу. У градоначальника сильно разболелось ухо, он был прооперирован.
Об этом сообщает Страна.ua.
По информации издания, сейчас Кличко находится в Александровской клинической больнице. Сообщается, что мэр приехал к доктору с температурой под 40.
"Виталий Владимирович отменил все встречи из-за плохого самочувствия", – рассказали в окружении мэра.
Пока нет информации, когда мэр вернется к своим обязанностям. Когда его выпишут также пока неизвестно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Виталий Кличко обогнал Порошенко в рейтинге 100 влиятельных украинцев.
- Мэр Киева мультиком поздравил жителей столицы с Новым годом. В образе Деда Мороза столичный глава пролетел над Киевом и раздал подарки местным жителям.