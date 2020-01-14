Не только земля: под Радой протестуют охотники

Около 50 человек, многие из которых с охотничьими собаками, находятся сейчас возле Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Они подчеркивают, что не являются аграриями и не протестуют против рынка земли. Они выступают против законопроекта №2232.

Этот проект внесен в повестку дня парламента, но пока не рассматривался. Он предполагает внесении изменений законодательство, которые касаются подготовки собак к охоте, а также регулирования численности некоторых видов диких животных.

Автором законопроекта является нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Он утверждает, что методы работы, практикуемые при подготовке собак охотничьих пород и ловчих птиц к охоте в Украине, не отвечают требованиям гуманного и развитого общества. Поэтому предлагает изменить существующую систему подготовки охотничьих собак, а также установить административную ответственность за подготовку собак незаконными методами.

Незаконными методами предложено считать обучение на не предназначенных специально для этого территориях и при использовании животных в качестве живой приманки, в вольерах или искусственной норе, когда движение животного ограничено.

Составление протоколов о таких административных правонарушениях предлагается поручить полиции.

Как ранее сообщал Фокус: