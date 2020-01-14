Не только земля: под Радой протестуют охотники
Около 50 человек, многие из которых с охотничьими собаками, находятся сейчас возле Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
Они подчеркивают, что не являются аграриями и не протестуют против рынка земли. Они выступают против законопроекта №2232.
Этот проект внесен в повестку дня парламента, но пока не рассматривался. Он предполагает внесении изменений законодательство, которые касаются подготовки собак к охоте, а также регулирования численности некоторых видов диких животных.
Автором законопроекта является нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Он утверждает, что методы работы, практикуемые при подготовке собак охотничьих пород и ловчих птиц к охоте в Украине, не отвечают требованиям гуманного и развитого общества. Поэтому предлагает изменить существующую систему подготовки охотничьих собак, а также установить административную ответственность за подготовку собак незаконными методами.
Незаконными методами предложено считать обучение на не предназначенных специально для этого территориях и при использовании животных в качестве живой приманки, в вольерах или искусственной норе, когда движение животного ограничено.
Составление протоколов о таких административных правонарушениях предлагается поручить полиции.
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