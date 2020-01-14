На Донбассе двое бойцов ВСУ получили ранения

С начала текущих суток, 14 января, на Донбассе в зоне ООС боевики 8 раз нарушили режим тишины, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что враг обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы три обстрела, в частности около Новотроицкого и Марьинки, а также вблизи населенного пункта Невельское.

Также пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Луганским, трижды в районе населенного пункта Орехово и около Крымского.

Как ранее сообщал Фокус:

За минувшие сутки, 13 января, противник шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.