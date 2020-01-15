Гончарук о высоких зарплатах министров: Иначе нельзя побороть коррупцию

Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Об этом напомнил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

"Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве, – утверждает премьер. – Наше правительство первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране – на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, абсолютно открытые".

Реагируя на сообщения в СМИ и соцсетях о зарплатах и премиях топ-чиновников, Гончарук попросил не спекулировать цифрами, а разбираться. Например, в некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Все пояснения будут предоставлены.

"Мы понимаем повышенное внимание к этому вопросу, но это – единственный правильный путь. Это – неотъемлемая составляющая преодоления коррупции во власти", – уверен премьер.

Гончарук считает, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением. Кроме этого они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления – только так власть будет работать эффективно.

В дискуссию включился и бывший замглавы администрации президента Порошенко Дмитрий Шимкив. В Facebook он написал: "Высокие зарплаты госчиновников (к ним не относятся руководители госпредприятий, которые должны создавать добавленную стоимость) или политиков формируют культуру общества, которая мотивирует зарабатывать деньги в госсекторе за счет других (читаем налогоплательщиков), вместо того, чтобы создавать добавочную стоимость в обществе через предпринимательство и капитализм. Может быть в моменты трансформации страны нестандартный подход? Да, потому что нужно привлекать специалистов высокого уровня, но это не может быть постоянным принципом".

Как ранее сообщал Фокус: