Новым руководителем НАПК стал Александр Новиков – решение Кабмина

15 января на заседании Кабмина в присутствии послов иностранных государств и СМИ было объявлено о назначении руководителем Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова, который победил в открытом конкурсе, итоги которого были объевлены 16 декабря.

Премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram, что перед новым руководителем "стоит важная задача – обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное – показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции".

Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры:

2004–2007 – следственный помощник прокурора города Сумы;

2007–2012 – прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве дознания и досудебного следствия. Прокурор отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Сумской области;

2012–2019 – прокурор Генеральной прокуратуры.

В 2015 году он был претендентом на должность главы/первого заместителя главы САП.

Согласно информации в декларации за 2018 год, размер его заработной платы в ГПУ составил 562 481 грн. Кроме того, он имеет на счету 110 тысяч гривен.

Фото: Telegram \ Алексей Гончаренко

Напомним, что 18 октября вступил в силу закон о перезагрузке НАПК. Он предполагал смену руководства Агентства и переход на единоличное управление структурой, вместо коллегиального.

Согласно закону, главу НАПК назначает Кабмин по представлению конкурсной комиссии (три представителя международных организаций и еще трое – от правительства). В состав комиссии вошли глава юридического отдела Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко, глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Кобылинская, бывший эксперт Совета Европы по антикоррупционным вопросам Тильман Хоппе, экс-глава комиссии по предупреждению коррупции Словении Горан Клименчич и экс-помощник генерального инспектора по вопросам аудита Департамента коммерции в Вашингтоне Майкл Сирс.

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