Экс-нардепа от "Народного фронта" Дзензерского объявили в розыск

Бывшего народного депутата от "Народного фронта" Дениса Дзензенского объявили в розыск.

Об этом сообщает сайт МВД.

Экс-депутат исчез из поля зрения 5 декабря прошлого года.

Ему предъявлено подозрение по ч.1 ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Мера пресечения Дзензерскому не избиралась.

19 ноября НАБУ объявило о подозрении Дзензерскому. Он не указал в своих декларациях за 2015-2018 годы наличие невыполненных финансовых обязательств перед банками в размере 4,7 млрд гривен.

Денис Дзензерский занимал должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел под №24 списка партии "Народный фронт", которую возглавлял экс-премьер Арсений Яценюк.

Совместно с отцом, предпринимателем из Днепра Виктором Дзензерским, он владеет холдингом "МНПК Веста", который является крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте 2019 года Антикоррупционная прокуратура передала в прокуратуру представления на снятие неприкосновенности со Скуратовского и Дзензерского. Представление в Верховную Раду так и не было внесено.