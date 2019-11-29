Бывшего главу VAB Банка Мальцева объявили в розыск
Вместе с Мальцевым в розыск объявили и экс-владельца банка Олега Бахматюка. Обоих бизнесменов ищет НАБУ
Экс-главу VAB Банка Дениса Мальцева объявили в национальный розыск.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства внутренних дел Украины.
В розыск Мальцев попал 21 ноября. В этот же день исчез и экс-владелец VAB Банка, бизнесмен Олег Бахматюк.Важно
Бахматюка также объявили в розыск. Ищет обоих бизнесменов Национальное антикоррупцпионное бюро.
И Мальцеву, и Бахматюку инкриминируют ч.5 ст.191 (растрата или присвоение имущества в особо крупных размерах, 7-12 лет) и ч.3 ст.209 (отмывание денег, 8-15 лет).
13 ноября Олегу Бахматюку сообщили о подозрении в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Национальным банком Украины в 2014 году.
Сообщения о подозрении отправлены по почте, поскольку место нахождения подозреваемых НАБУ пока не известно.
Как ранее сообщал Фокус:
- НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам по делу о хищении 1,2 млрд стабкредита, выданного НБУ VAB банку в октябре 2014 года. Среди них – экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук и владелец банка Олег Бахматюк.
- 11 ноября ВАКС арестовал на два месяца экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. 13 декабря бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области и члену советаНБУ Николая Каленского отправили под домашний арест.
- Сам Бахматюк, который сейчас находится за пределами Украины, пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на "террор" со стороны силовиков и заявил, что предложил Фонду гарантирования вкладов погасить 8 млрд грн долгов.
- 15 ноября Высший антикорсудв качестве меры пресечения назначил Писуруку залог в размере 5 млн грн и обязал его носить электронный браслет.
- 19 ноября Писарука избрали в состав правления Европейской бизнес ассоциации, а уже на следующий день Райффайзен Банк Аваль внес залог за своего главу.