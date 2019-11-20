Райффайзен Банк Аваль внес залог за Писарука
2019-11-20 13:43:11
В качестве меры пресечения Писаруку назначили залог в размере 5 млн грн
"Райффайзен Банк Аваль" внес залог за председателя правления банка Александра Писарука.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя банка.
15 ноября Высший антикорсуд рассмотрел дело Писарука и отказался арестовывать его по ходатайству САП. В качестве меры пресечения ему назначили залог в размере 5 млн грн, который необходимо внести в течение пяти дней.
Также он должен сдать загранпаспорт и надеть электронный браслет.
Антикоррупционная прокуратура просила арестовать Писарука на два месяца с правом выхода под залог в размере 30 млн грн.
Напомним, 19 ноября Писарука избрали в состав правления Европейской бизнес ассоциации.
Как ранее сообщал Фокус:
- НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам по делу о хищении 1,2 млрд стабкредита, выданного НБУ VAB банку в октябре 2014 года. Среди них – экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук и владелец банка Олег Бахматюк.
- 11 ноября ВАКС арестовал на два месяца экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. 13 декабря бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области и члену советаНБУ Николая Каленского отправили под домашний арест.
- Сам Бахматюк, который сейчас находится за пределами Украины, пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на "террор" со стороны силовиков и заявил, что предложил Фонду гарантирования вкладов погасить 8 млрд грн долгов.