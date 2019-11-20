Райффайзен Банк Аваль внес залог за Писарука

В качестве меры пресечения Писаруку назначили залог в размере 5 млн грн

"Райффайзен Банк Аваль" внес залог за председателя правления банка Александра Писарука.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя банка.

15 ноября Высший антикорсуд рассмотрел дело Писарука и отказался арестовывать его по ходатайству САП. В качестве меры пресечения ему назначили залог в размере 5 млн грн, который необходимо внести в течение пяти дней.

Также он должен сдать загранпаспорт и надеть электронный браслет.

Антикоррупционная прокуратура просила арестовать Писарука на два месяца с правом выхода под залог в размере 30 млн грн.

Напомним, 19 ноября Писарука избрали в состав правления Европейской бизнес ассоциации.

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