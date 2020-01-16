Вступили в силу нормы языкового закона о рекламе

Сегодня, 16 января, вступили в силу нормы статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регламентируют использование государственного языка в сфере рекламы.

Об этом говорится на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке", – заявили в Нацсовете.

В то же время там отметили, что телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Европейского Союза.

Также, в печатных средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на языке, на котором издается это печатное СМИ.

Также отмечается, что этим законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно применения государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

За нарушение, совершенное впервые, штраф не будет налагаться. Нарушителю только сделают предупреждение.

Как ранее сообщал Фокус:

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти.

В конце сентября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы вносить изменения в закон о государственном языке.