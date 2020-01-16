В Харькове расстреляли директора городского кладбища, введен план "Сирена"
В Харькове у подъезда жилого дома неизвестный застрелил мужчину.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, на улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко", – сказано в сообщении.
Смерть мужчины наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений.
Для задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".
Местно издание 057.ua сообщает, что погибший занимался бизнесом в сфере предоставления ритуальных услуг Харькова.
Заместитель начальника СУ ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин рассказал, что пострадавший приехал вместе с водителем, который его привез.
"Стреляли как в потерпевшего, так и в водителя, в которого нападавший не попал. По словам очевидцев, было 3-6 выстрелов. Однако точное количество выстрелов, и с какого оружия стреляли, мы сможем сказать, когда закончим осмотр места происшествия и назначим ряд экспертиз", – рассказал он.
Соседка погибшего сообщила, что мужчина постоянно помогал в вопросах похорон.
"Он директор третьего кладбища. Если мы к нему обращались, то он всем помогал", – говорит соседка Валентина.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве, в ресторане "Баку" посетители открыли огонь. Стрельба велась из травматического оружия, пострадали несколько человек.
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