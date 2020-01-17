Пристайко: Иран обещает передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Министр иностранных дел Ирана сказал, что сейчас с "черными ящиками" начинает работать совместная команда по расследованию. В нее входят специалисты из Ирана и Канады, присоединятся и украинцы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в Верховной Раде.

После этого "черные ящики" иранская сторона готова передать Украине. Такой порядок объясняется тем, что ответственность за расследование лежит в первую очередь на властях Ирана, согласно Чикагской конвенции. "Это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", – добавил министр.

Также он объяснил, почему посольство Украины в Иране сначала исключило версию теракта или ракетного удара по самолету.

"Как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства. Оно сделало ошибку, подав информацию, полученную от иранской стороны, но не указав на источник этой информации", – сказал Пристайко.

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