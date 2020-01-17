Арестованная и. о. главы Одесской налоговой Чеботарева вышла под залог
Бывшая исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева вышла из-под стражи под залог в 904 тысячи гривен.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что вчера, 16 января, суд ее арестовал по подозрению в даче взятки прокурору.
Залог за экс-чиновницу был внесен в тот день, когда проводилось судебное заседание.
Как уточняет Думская, Чеботареву даже не переводили в следственный изолятор.
С сегодняшнего дня Чеботарева должна носить электронный браслет и не покидать место проживания без разрешения следователя.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 января Чеботареву и ее заместителя уличили в даче взятки главе структурного подразделения региональной прокуратуры.
- 14 января глава Госналоговой службы (ГНС) Сергей Верланов отстранил руководство Одесского областного управления и инициировал внутреннее служебное расследование факта коррупции.
- 16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой.