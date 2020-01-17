Чтобы деньги не украли: суд арестовал счета "Киевметростроя"

Следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его подразделений, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе столицы.

"Офис генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветки откладываются на год.

"С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отстранены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика", – сообщил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.

17 декабря акционеры "Киевметростроя" решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав. В результате новый набсовет уволил Василия Кобиля и назначил на его место нового гендиректора – Александра Метелицу.

Причина смены руководства – неудовлетворительные темпы строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь.

20 декабря в Киеве прошел протест работников "Киевметростроя" против изменения состава набсовета и правления компании, с заявлениями о рейдерском захвате предприятия.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит почти 6 млрд грн.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 16 января гендиректором "Киевметростроя" числится Василий Кобиль.

В судах находятся дела, касающиеся законности избрания набсовета и назначения гендиректора компании.

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