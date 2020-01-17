СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР" в Харькове

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали так называемого командира взвода разведки "ЛНР". Он собирал важную информацию об инфраструктурных объектах Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина присоединился к боевикам на Донбассе по своей инициативе в 2014 году и работал там "командиром разведки" так называемой 10-й артиллерийской бригады 2-го "армейского корпуса ЛНР".

"Недавно СБУ стало известно, что он вернулся в Харьковскую область. Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах региона – железной дороге и станциях, метрополитене, автовокзалах", – говорится в сообщении.

Мужчина планировал передать эти данные в "ЛНР". Его задержали, во время обысков у него дома в Харькове нашли гранату и тротиловую шашку с электродетонатором.

Мужчине объявили подозрение в участии в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Фокус:

Коллегия судей Крюковского районного суда города Кременчуга, приговорила к 12 годам заключения жителя Полтавщины, который шпионил для российского ФСБ.

В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.

В ноябре 2019 года российские спецслужбы также пытались завербовать жителя Черниговской области.

Ранее сотрудники ФСБ РФ попытались завербовать трех жителей Сумской области, среди которых – бывший правоохранитель, учитель и работник одного из местных предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".