Тела погибших в авиакатастрофе в Иране будут доставлены в Украину 19 января

Тела погибших украинские пассажиров и экипажа рейса PS752 возвратятся в Украину в воскресенье, 19 января.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Авиакомпания сообщает, что доступ открыт для всех.

"Сбор у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00", - отмечено в сообщении.

Офис президента сообщает, что церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь".

"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: