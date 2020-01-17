Военные моряки начнут минирование Азовского моря

Военные моряки планируют начать минирование десантно-опасного участка Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что корабельно-катерный состав тактической группы "Тритон" отработал последовательность действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль.

Кроме того, экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал на практике загрузку морских донных мин на корабль, закрепления их на палубе и приведение боевой части мин в готовность.

Как сообщили в ООС, в ближайшее время для корабельно-катерной группы будет организован выход в море для установления минных полей вдоль определенного участка побережья Азовского моря.

Как ранее сообщал Фокус:

В июне президент Украины Владимир Зеленский приехал на учения морской охраны Госпогранслужбы, Нацгвардии, ГСЧС и Нацполиции в Азовском море.

В августе глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Украине нужно усиливать присутствие охраны и Военно-морских сил в Азовском море.