Главав ОБСЕ приедет в Украину и съездит на Донбасс
Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама 20-21 января совершит первый официальный визит в Украину.
Об этом сообщает Укринформ.
"Действующий председатель ОБСЕ будет находиться со своим первым официальным визитом в Украине", – сказал собеседник в Албанском председательстве в ОБСЕ.
Рама прибудет в Украину 19 января вечером.
Окончательная программа визита в настоящее время согласовывается с украинской стороной. Прорабатываются встречи с представителями власти.
Подтверждена встреча действующего председателя ОБСЕ с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в понедельник, после чего в здании МИД состоится совместная пресс-конференция.
Кроме того, состоится встреча Эди Рамы с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, также планируется поездка на Донбасс.
Как сообщал ранее Фокус:
- Экс-спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в свое время изложил суть нового мирного плана для Донбасса, который может быть более эффективным чем Минские договоренности.
- Украина заявила, что план требует доработки и не несет в себе кардинально новых предложений.
- Россия назвала мирный план личным планом Сайдика, который не был одобрен ни одной стороной.