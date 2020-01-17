Главав ОБСЕ приедет в Украину и съездит на Донбасс

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама 20-21 января совершит первый официальный визит в Украину.

Об этом сообщает Укринформ.

"Действующий председатель ОБСЕ будет находиться со своим первым официальным визитом в Украине", – сказал собеседник в Албанском председательстве в ОБСЕ.

Рама прибудет в Украину 19 января вечером.

Окончательная программа визита в настоящее время согласовывается с украинской стороной. Прорабатываются встречи с представителями власти.

Подтверждена встреча действующего председателя ОБСЕ с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в понедельник, после чего в здании МИД состоится совместная пресс-конференция.

Кроме того, состоится встреча Эди Рамы с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, также планируется поездка на Донбасс.

Как сообщал ранее Фокус:

Экс-спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в свое время изложил суть нового мирного плана для Донбасса, который может быть более эффективным чем Минские договоренности.

Украина заявила, что план требует доработки и не несет в себе кардинально новых предложений.