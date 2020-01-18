Полиция Киева отчиталась об освобождении детей из "заточения" в частном детском саду

Столичная полиция открыла уголовное производство по факту пребывания 11 детей в частном детском саду, который не имел разрешения на работу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию поступило анонимное сообщение, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержатся более 10 детей. По указанному адресу немедленно выехали начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, председатель Подольской РГА Виктор Смирнов, следственно-оперативная группа и социальные службы.

По приезду полицейские увидели на улице возле дома 11 детей. Возле них находился мужчина, который сразу завел детей в дом, а от общения отказался. Полицейские решили провести "неотложный обыск" и зашли внутрь, где обнаружили еще двух женщин.

"Внутри мы установили, что пребывание детей в этом помещении составляет для них опасность - несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания", - заявил Ищенко.

На место вызвали родителей и передали им детей. А ювенальной полиции поручили проверить указанные семьи и выяснить, почему они оставляют своих детей в неподходящих для этого условиях.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Отметим, что сообщение полиции вызвало бурную реакцию в соцсетях. На момент публикации новости, под соответствующим постом на Facebook-странице Киевской полиции было 709 комментариев, большинство из них с критикой правоохранителей.

Многие пользователи отметили, что в государственных садиках условия часто ничем не лучше, а на 20-30 детей приходится один воспитатель, а в данном случае их было трое.

Кроме того, в стране критически не хватает государственных детских садов, в результате чего родители вынуждены отдавать своих детей в частные учреждения.

Вызвало удивление у пользователей уровень реагирования полиции на данный инцидент, поскольку на вызов выехало руководство районной полиции и администрации. Отметили в соцсетях, что после таких дейтсвий полиции детям может понадобится помощь психолога.

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Как ранее сообщал Фокус:

С января 2019 года государственные садики Киева в первую очередь должны принимать детей, зарегистрированных в столице. Соответствующее решение Киевсовета раскритиковали в Министерстве образования и науки, однако оно осталось в силе.