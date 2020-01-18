От Спартака до Золушки. Минюст назвал самые редкие детские имена 2019 года

В 2019 году в Киеве родились 32 634 ребенка, в Киевской области – 14 361, а в Черкасской – 7 672. Об этом сообщает пресс-служба киевского отделения Минюста.

Также в ведомстве традиционно назвали самые популярные и самые редкие имена, которые получили новорожденные.

Самые популярные имена в Киеве:

Женские – Саломия, Мария, Варвара, Милана, Арина;

Мужские – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

В Киевской области:

Женские – Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София.

Мужские –Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

В Черкасской области:

Женские – Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана.

Мужские – Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Самые редкие имена в Киеве:

Женские – Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея;

Мужские – Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В Киевские области:

Женские – Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна;

Мужские – Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области:

Женские – Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона;

Мужские – Брайан, Граф, Исай, Нелей.

Как ранее сообщал Фокус:

В Славянске со 2 апреля на местной площади о рождении детей оповещают специальными фанфарами.