Сутки на Донбассе: погиб украинский военный, еще 10 ранены
За прошедшие сутки, 18 января, боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ. Один украинский военный погиб, еще 10 получили ранения.
Об этом сообщает штаб ОС.
Террористы при обстрелах применяли вооружение БМП, гранатометы, минометы 120 мм и другое стрелковое оружие.
По направлению "Восток" позиции украинской армии обстреляли четыре раза: у населенного пункта Пески, Красногоровки, Павлополя и Василевки.
В районе ответственности "Север" противник выпустил 27 мин по украинским военным у Орехового. Также боевики применили крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, террористы использовали при обстрелах беспилотники, которые сбрасывали гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм.
Один боец погиб, еще 10 ранены.
С начала суток обстрелы не зафиксированы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
- В Офисе генпрокурора отчитались по потерям на Донбассе: в течение 2019 года и в январе 2020-го погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения.