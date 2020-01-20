В Херсонской области проходят обыски по делу Гандзюк
Офис генпрокурора проводит обыски по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Начат ряд обысков с целью отыскать дополнительные доказательства в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", – сказано в сообщении прокуратуры.
Кроме этого, в Херсоне и нескольких других населенных пунктах области проходит спецоперация с целью прекращения деятельности преступной группировки, которая совершала насилие и поджигала чужое имущество.
Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику нардепа предыдущих созывов.
Обвинительный акт по указанному уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк.
В деле об убийстве Гадзюк фигурирует бывший помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.
По информации активистов, Павловский является возможным посредником между заказчиком и организаторами убийства Екатерины Гандзюк.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.
- По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.
- Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
- В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.
- Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".
- 5 августа вступил в силу приговор для обвиняемых по делу Гандзюк. В Генпрокуратуре заявили, что приговор вступил в законную силу и принят к исполнению.
- Отец Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что разочарован бездействием президента Украины.