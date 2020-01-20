В Херсонской области проходят обыски по делу Гандзюк

Офис генпрокурора проводит обыски по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Начат ряд обысков с целью отыскать дополнительные доказательства в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", – сказано в сообщении прокуратуры.

Кроме этого, в Херсоне и нескольких других населенных пунктах области проходит спецоперация с целью прекращения деятельности преступной группировки, которая совершала насилие и поджигала чужое имущество.

Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику нардепа предыдущих созывов.

Обвинительный акт по указанному уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк.

В деле об убийстве Гадзюк фигурирует бывший помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.

По информации активистов, Павловский является возможным посредником между заказчиком и организаторами убийства Екатерины Гандзюк.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".

5 августа вступил в силу приговор для обвиняемых по делу Гандзюк. В Генпрокуратуре заявили, что приговор вступил в законную силу и принят к исполнению.