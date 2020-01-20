Экс-нардепа Микитася сняли с самолета при попытке покинуть Украину

Украина
Сотрудники Госпогранслужбы не стали задерживать экс-нардепа, а только вручили документ о запрете покидать территорию Украины

Пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину, сообщил в своем Telegram-канале член наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Сергей Лещенко.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась",  – написал экс-нардеп.

Судя по фото, опубликованные NewsOne, пограничники вывели бывшего избранника из салона самолета.

Максим Микитась с пограничниками в аэропорту Борисполь

Как сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в ГПСУ, сотрудники Госпогранслужбы не стали задерживать экс-нардепа, а только вручили документ о запрете покидать территорию Украины.

"Дали бумагу про запрет выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один",  – сообщил изданию источник.

Он добавил, что на руках у Микитася был какой-то документ от НАБУ, который, якобы давал ему право покинуть страну.

Максим Микитась с пограничниками в аэропорту Борисполь

Адвокат экс-нардепа Александр Лысак подтвердил факт задержания своего подопечного, указав, что Микитась собирался вылететь в Великобританию по личному вопросу. Об этом сообщили Украинские Новости.

"У него было разрешение на 4 дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Великобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт",  – сказал адвокат.

По его словам, ему не известна причина отказа Микитасю в вылете.

Максим Микитась с пограничниками в самолете

Максим Микитась – депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, экс-президент Украинской государственной строительной корпорации, депутат Киевского городского совета VII созыва (2014-2015 годы), вице-президент Академии строительства Украины.

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