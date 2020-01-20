Экс-нардепа Микитася сняли с самолета при попытке покинуть Украину

Пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину, сообщил в своем Telegram-канале член наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Сергей Лещенко.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась", – написал экс-нардеп.

Судя по фото, опубликованные NewsOne, пограничники вывели бывшего избранника из салона самолета.

Максим Микитась с пограничниками в аэропорту Борисполь

Как сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в ГПСУ, сотрудники Госпогранслужбы не стали задерживать экс-нардепа, а только вручили документ о запрете покидать территорию Украины.

"Дали бумагу про запрет выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один", – сообщил изданию источник.

Он добавил, что на руках у Микитася был какой-то документ от НАБУ, который, якобы давал ему право покинуть страну.

Максим Микитась с пограничниками в аэропорту Борисполь

Адвокат экс-нардепа Александр Лысак подтвердил факт задержания своего подопечного, указав, что Микитась собирался вылететь в Великобританию по личному вопросу. Об этом сообщили Украинские Новости.

"У него было разрешение на 4 дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Великобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт", – сказал адвокат.

По его словам, ему не известна причина отказа Микитасю в вылете.

Максим Микитась с пограничниками в самолете

Максим Микитась – депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, экс-президент Украинской государственной строительной корпорации, депутат Киевского городского совета VII созыва (2014-2015 годы), вице-президент Академии строительства Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.

4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.

В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.