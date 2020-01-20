Украина выплатила бывшему мэру Славянска Штепе 3600 евро компенсаций
Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, получила 3600 евро компенсаций. Об этом сообщило hromadske со ссылкой на адвоката Штепы Александра Шадрина.
Он также сказал, что сейчас его подзащитная ждет очередной вызов в суд в Харькове.
24 октября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство "в течение разумного срока" или освобождение до судебного разбирательства.
Штепа требовала 21450 евро за судебные издержки, 8500 евро – компенсацию утраченной зарплаты и 30000 евро за моральный ущерб. Суд обязал государство Украина и в течение трех месяцев выплатить Штепе 2600 евро за моральный ущерб и 1000 – за судебные сборы и расходы.
Напомним, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, и в создании террористической группы или организации.
Кроме того, против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, в содействии проведению псевдореферендуму об отделении Донецкой области и в создании условий для деятельности террористических групп и организаций.
С 12 июня 2018 суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания, оно так и не произошло.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа была госпитализирована с инсультом.
- 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.
- 31 августа 2019 года Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы.