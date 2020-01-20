Передать авто в управление другому человеку теперь можно онлайн
В электронном кабинете водителя теперь можно определять пользователя своего же автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифровой трансформации.
Услуга называется "Управление надлежащим пользователем". Сервис доступен по адресу e-driver.hsc.gov.ua и на сайте Кабмина в разделе "Электронные услуги".
С помощью услуги можно на законных основаниях передать авто в пользование человеку, который им не владеет.
В Минцифре отмечают, что эта функция будет особо полезна в свете появления новых правил ПДД, фото-, видеофиксакции нарушений и неправильной парковки, ведь нести ответственность за нарушения сейчас должен водитель авто, а не его владелец.
Для того, чтобы войти в кабинет водителя, нужно иметь электронную подпись, BankID или MobileID.
Законно управлять не своим автомобилем смогут также граждане-держатели зарубеждный автомобильных прав. Только они должны соответствовать требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.
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