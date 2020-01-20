В СБУ сказали, сколько пленных удерживают боевики на Донбассе

Украина
Не менее 184 человек

На временно оккупированной части Донбасса боевики до сих пор удерживают 184 человека.

Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по состоянию на понедельник, 20 января, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, содержатся 184 человека.

Как ранее сообщал Фокус: