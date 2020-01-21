Ситуация на Донбассе: в результате обстрелов погиб украинский военный
На Донбассе 20 января вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Боевики обстреливали позиции войск вблизи Павлополя, Марьинки, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Майского, а также у Луганского и Орехово.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
- В Офисе генпрокурора отчитались по потерям на Донбассе: в течение 2019 года и в январе 2020-го погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения.