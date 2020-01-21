В Украине готовится реформа двойного гражданства, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам нужно иметь два гражданства. По его словам, в Украине уже готовится реформа по данному вопросу.

Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Newsweek.

"Наша молодежь очень положительно относится к США, и мы надеемся, что все больше молодых людей будут иметь возможность получать хорошее образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, когда люди едут и получают опыт, но мы бы также хотели, чтобы наша диаспора в США могла свободно вернуться, поэтому работаем над реформой двойного гражданства", – сказал журналистам глава государства.

При этом президент акцентировал внимание на том, что для того, чтобы украинцы оставались в стране или возвращались, необходимо создавать новые рабочие места и привлекать иностранные инвестиции.

"Одна из вещей, которыми мы гордимся больше всего – это украинцы и их интеллектуальный уровень, но многие из них находятся в других странах, включая Канаду, Польшу и Германию. Если они уезжают из-за безработицы, нам необходимы инвесторы для создания рабочих мест, чтобы украинцы оставались", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата парламент за первые 2,5 месяца принял около 80 законов.

Напомним, согласно Конституции в Украине двойное гражданство не предусмотрено.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Зеленский упростил получение гражданства жителям России и иностранцам, которые обеспечивали национальную безопасность Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что общество должно принимать и уважать желание украинцев иметь двойное гражданство.