В Донецке застрелили одного из командиров спецназа боевиков

В оккупированном Донецке в ночь на вторник застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам собеседника агентства, Алексей Кривуля, более известный по позывному "Грин", "был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома".

Гибель Кривули подтвердил и глава "пресс-службы Вооруженных сил "ДНР" Даниил Безсонов. Об этом он написал в своем Twitter.

Украинский офицер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" написал в своем Telegram-канале, что с "Грином" расправились его же соратники.

Кривуля был уроженцем города Николаевка Донецкой области. Весной 2014 он вступил в ряды боевиков и начал воевать против украинских военных.

Как ранее сообщал Фокус:

31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в оккупированном погиб главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.

В результате внутренней борьбы среди боевиков место Захарченко занял Денис Пушилин.

Глава СБУ Василий Грицак считает основной версией ликвидации Захарченко "зачистку тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс". Кроме того, по данным СБУ, нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин заранее готовил отстранение от Захарченко.