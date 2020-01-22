Порвать цепи. Как украинские цирки готовятся к запрету выступлений с животными

Однажды в центр реабилитации медведей "Белая скала" привезли очередную цирковую "артистку" Олю. Несмотря на то, что это была взрослая 30-летняя медведица, она выглядела очень маленькой. В шапито, с которым Оля гастролировала по Украине, её держали в узкой клетке. Это и не позволило животному вырасти до стандартных размеров. У неё развился артрит, один из пальцев был сломан, зубы из-за неправильного питания также были в плачевном состоянии. К тому же выяснилось, что медведица незрячая. Даже оказавшись в просторном вольере, Оля беспрестанно ходила по кругу, словно внутренне так и не смогла вырваться из своего заключения. На то, чтобы медведица почувствовала себя лучше, потребовалось четыре года и помощь группы ветеринаров, в том числе дантистов и терапевтов.

Историю медведицы рассказал Александр Тодорчук, глава общественной организации UA Animals. С 2016 года вместе со своей командой он добивается запрета на использование животных в украинских цирках. Бывшее правительство эту инициативу поддерживало неохотно. Новый глава Министерства культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский, чьё ведомство курирует государственные цирки, встал на сторону зоозащитников. В начале октября он заявил, что в скором времени в Украине исчезнут шоу-программы с животными. Для этого при министерстве создали рабочую группу, в которую вошли чиновники, представители цирков и члены общественных организаций. Они разрабатывают план перехода на представления нового формата. Трансформация займёт год: до 2021-го животных должны передать из цирков в реабилитационные центры и зооприюты.

Сейчас в Украине работают семь государственных цирков (ещё три остались на неподконтрольных территориях). По информации Минкульта, на манежах работают 317 животных, из них лишь 96 находятся на балансе государства. Остальные принадлежат дрессировщикам, руководителям цирков либо вообще посторонним лицам и используются в программах на договорной основе. Несмотря на то что большая часть этих зверей — частная собственность, их содержание финансируется из госбюджета.

С передачей в реабилитационные центры государственных животных проблем возникнуть не должно, но собственников дрессированных зверей заставить расстаться с ними нельзя. В то же время общественники ведут переговоры с представителями цирков, чтобы убедить хозяев отдать своих питомцев на баланс государства с последующей передачей их в заповедники и реабилитационные центры.

Спасти льва. Зоозащитные организации много лет вывозят экзотических животных из Украины в заповедники Африки

Новый дом

Лайонель де Ланге, директор украинского филиала The Lawrence Anthony Earth Organization, который много лет занимается освобождением животных из неволи, рассказывает Фокусу, что реабилитационные зооцентры в нашей стране переполнены. По его словам, Национальный парк "Синевир", медвежий приют "Домажир", центр "Белая скала" используют свой ресурс на 100%. Организация Лоренса Энтони ищет возможности для передачи украинских зверей из цирков и зоопарков за границу.

— Мы готовим к отправке в заповедник Ubuntu Wildlife Sanctuary в ЮАР 12 львов. Некоторые из них раньше выступали в цирках, но сейчас слишком стары для работы. Когда эти звери становятся ненужными, их выбрасывают, — объясняет зооэксперт. Содержание одного льва обходится в $300–350 в месяц, поэтому некоторые владельцы перестают кормить старых животных, в итоге те умирают от голода.

Марина Шквыря, начальница отдела научной работы Киевского зоологического парка и координатор приюта для медведей "Белая скала", говорит, что ситуация с поиском новых домов для цирковых зверей не настолько сложная. Дескать, в украинских стационарных и передвижных цирках находится не более двухсот животных.

— Это не так уж много, — подчёркивает она. — Причём большая часть из них — домашние: собаки, козы, хорьки. Я никогда не поверю, что существует сложность куда-то быстро пристроить фризскую лошадь, которая стоит несколько тысяч долларов. Если речь идёт о собаках, находящихся в собственности у цирковых артистов, то к ним зачастую относятся как к членам семьи. От них никто не будет избавляться, так что нет необходимости подыскивать для них приюты.

Другая сторона. Дрессировщики называют обвинения зоозащитников клеветой

При необходимости животных из цирков можно передавать в зоопарки. Это, по словам Тодорчука, не идеальный вариант, но как переходной этап тоже возможен.

Заместитель министра культуры, молодёжи и спорта Ирина Подоляк уверяет, что после изъятия цирковых животных ведомство планирует выделить деньги на их дальнейшее содержание. Пока о конкретной сумме речь не идёт, но к 2021 году станет понятно, сколько необходимо. В то же время, по словам зоозащитников, необходимо выделить средства на строительство государственных центров для содержания животных, конфискованных на таможенных пунктах и переданных из цирков.

— Масштабы содержания экзотических животных в неволе и их контрабанды внушительные. Это также вопрос эпидемиологической безопасности, — объясняет Шквыря и добавляет, что животных из цирков и частных зверинцев зачастую забирают в очень плохом состоянии. Так что для реабилитации зверей нужно место, где им смогут оказать квалифицированную помощь.

В специализированных центрах нуждаются и международные зоозащитники, работающие в Украине. Перед тем как отправить животных в зарубежные заповедники, им требуется место для передержки, а поиск подходящей площадки отнимает много времени.

Гастролёры в клетках

Если вопрос с отказом государственных цирков от программ с животными почти решён, то ситуация с частными шапито по-прежнему сложная. Именно в передвижных цирках зверей травмируют больше всего: здесь никто не заботится о том, чтобы у медведей или львов было достаточно места для выгула, долгие переезды животные переносят в закрытых кузовах фур. Украинское законодательство их владельцев никак в этом не ограничивает.

Сейчас наиболее эффективный способ борьбы с такими гастролёрами — региональные запреты на работу передвижных цирков. Первыми городами, которые на местном уровне запретили выступления шапито с животными, в 2016 году стали Киев, Днепр, Львов, Ровно и Луцк. За три года аналогичные решения приняли ещё около 30 городов Украины. Однако цирки не восприняли это как должное. В нескольких регионах они подали иски в суды, требуя отменить запреты. В марте 2019-го Киевский окружной административный суд оставил в силе решение горадминистрации, а во Львове и Днепре запрет на гастроли с животными предприниматели опротестовали. По словам руководителя UA Animals, окончательно закрыть вопрос с использованием животных в передвижных цирках можно лишь с помощью соответствующего закона.

За последние годы разработано несколько законопроектов, но пока ни один из них не вынесен на рассмотрение Рады. У каждого из этих документов есть плюсы и минусы, уверен Тодорчук. Например, в законопроекте №9453, зарегистрированном в Верховной Раде прошлого созыва, шла речь о запрете на использование в цирках лишь диких зверей. Зоозащитники же выступают за то, чтобы в представлениях не участвовали любые животные, в том числе домашние.

Важны тщательно продуманные формулировки, чтобы не оставалось лазеек, позволяющих трактовать закон на свой лад, как получилось, к примеру, с нормой, что в дельфинариях можно использовать только морскую воду.

— По факту дельфинарии у нас работают в Трускавце или Харькове, где морем и не пахнет, — возмущается Тодорчук. — На все претензии их владельцы заявляют: "А что такое морская вода?" Для своих бассейнов они используют просто подсоленную воду с химикатами.

Ещё один важный момент, о котором говорят все эксперты-зоозащитники, — чётко определённый срок перехода к циркам нового формата. Марина Шквыря уверена, что это позволит учесть интересы всех сторон. В том числе даст время на переквалификацию артистов и технических ассистентов, задействованных в номерах с животными.

Голос сострадания. Ежегодно по всей стране проходят массовые митинги за права животных, теперь активистам удалось сдвинуть дело с мёртвой точки

— Конечно, нельзя уже завтра сказать им, что их увольняют, — говорит активистка. — За два года этот вопрос можно решить мягко и законно. Такие моменты необходимо согласовывать с администрациями цирковых учреждений.

Как утверждает Лайонель де Ланге, важная задача украинского правительства — запрет на неконтролируемое размножение диких зверей в неволе. В частных зоопарках у львов, тигров, медведей рождаются малыши, которых собственники продают в частные руки — в передвижные цирки и ресторанные комплексы Западной Украины, где популярны небольшие экзотические зверинцы. Строгий контроль над размножением зверей со стороны государства сведёт на нет такой бизнес.

Судьба профессии

Активная деятельность зоозащитников и позиция нового аппарата Минкульта ожидаемо вызвала негативную реакцию циркового сообщества. Елена Майчук, проработавшая дрессировщицей более 20 лет, считает, что активисты выставляют представителей её профессии в резко отрицательном свете. Женщина специализируется на дрессуре птиц, но за свою долгую карьеру успела поработать с разными животными. До 2014-го семья цирковых артистов Майчук жила в Луганске, после оккупации региона уехала оттуда.

— Мы любим своих питомцев, и никто из нас никогда не причинит им вреда! — комментирует Елена обвинения в жестоком обращении с животными. — Большинство из них мы покупаем за свои деньги, и это далеко не маленькие суммы. Представьте, вы покупаете медвежонка, который ещё глаза не открыл, день и ночь кормите его молоком из бутылки. Думаете, после этого мы будем морить их голодом? Это больная фантазия людей, ничего не понимающих в дрессуре. Из нас просто делают каких-то садистов.

Украинская дрессировщица уверена, что новая команда Министерства культуры до принятия какого-либо решения должна была ознакомиться с ситуацией и не делать преждевременных выводов об отношении к животным в цирках.

— В украинских цирках у животных достаточно места, — подчёркивает собеседница Фокуса. — У нас есть просторные вольеры для лошадей, есть слоновники, медвежатники.

По словам Майчук, в Украине сейчас работает не более 30 дрессировщиков, и все они между собой знакомы. При этом очень многие специалисты в последние годы предпочитают уезжать за границу, опасаясь того, что на родине их опыт в ближайшее время окажется невостребованным.

— Есть профессиональные дрессировщики, а есть самозванцы, но последних в Украине уже не осталось, — уверяет Елена Майчук. — Они ушли из этой сферы под давлением профессионального сообщества.

Если государство берёт вектор на отказ от животных в цирках, уточняет Майчук, речь должна идти только о диких зверях, причём в законодательстве должно быть чётко прописано, что понимается под этим определением. По словам дрессировщицы, животные так или иначе эксплуатируются людьми, и в сельском хозяйстве условия их содержания могут быть гораздо хуже, чем в цирке. Собак же активно используют на службе в силовых ведомствах, где они тоже поддаются дрессуре.

— Если, по мнению уполномоченных лиц, нарушаются какие-то нормы по уходу за животными в цирках, то не правильнее ли просто дать нам время, чтобы устранить эти недостатки? Так было бы справедливо, — подчёркивает дрессировщица.

Тем не менее в последние годы многие страны мира ориентируются на отказ от использования животных в любых шоу-программах. Во многих странах цирки с животными уже запрещены. Так или иначе, но Украина к этому тоже придёт. Вопрос лишь в том, когда именно это случится и в какой форме.

Реабилитируемые. Украине необходимы центры для конфискованных диких животных, где они смогут проходить реабилитацию