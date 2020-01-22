Метро на Виноградарь будет строиться под руководством нового гендиректора

Руководство ПАО "Киевметрострой", генподрядчика проекта по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена, готово сотрудничать с правоохранительными органами для продолжения строительных работ. Об этом сказал новый генеральный директор компании Константин Салий, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Собственники "Киевметростроя" решили назначить меня генеральным директором, чтобы предыдущий директор, господин Метелица, смог заняться своей прямой деятельностью – строительством метро. А вопросы политические, СМИ и санации коллектива будут проходить под руководством гендиректора", – сообщил Салий.

На предприятии проведут инвентаризацию материально-технических ресурсов, а также обратятся в правоохранительные органы по поводу вероятного хищения средств.

"На данный момент Генеральная прокуратура приняла решение об аресте счетов. Они также разрабатывают "рецепт", как контролировать распределение этих средств прозрачно. Мы считаем, это хорошо, что Генпрокуратура будет присутствовать и наблюдать, как ведутся работы. Также Генеральная прокуратура получит доступ к документам, куда ушли средства, какие выполнены работы, кто подписывал процентовки, и будет выявлять весь комплекс заинтересованных лиц ", – добавил Салий.

Напомним, что следственный судья Печерского райсуда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах "Киевметростроя" и его подразделений. "В дальнейшем Офис генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства", – сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев сообщал, что причина смены руководства предприятия – неудовлетворительные темпы строительства, из-за чего сроки запуска метро откладываются на год.

В рамках первой очереди работ на участке в 4 км предполагается построить две станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит почти 6 млрд грн.

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