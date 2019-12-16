Конец хаотичной застройке? Кличко представил проект нового Генплана Киева
2019-12-16 12:56:29
В начале 2020 года должны начаться общественные слушания и обсуждение проекта нового Генплана столицы
Столичный голова Виталий Кличко в рамках международного форума "Будущее Киева" представил проект Генерального плана столицы. Он уверяет, что он должен положить конец хаотичной застройке в городе.
"В наследство мы получили угрозы для устойчивого развития города. Анализ выявил основные риски и вызовы. Прежде всего, это крайне сложные условия для передвижения по городу: транспортные пробки, небрежные парковки, пресловутые маршрутки. Уличная сеть оказалась слабой для обеспечения комфортных условий для движения транспорта, пассажиров и пешеходов", – отметил Кличко.
Неудовлетворительным является уровень развития метро. "Необходимо найти значительные средства на строительство станций метрополитена. Прежде всего, продолжить линии на Виноградарь и Троещину", – подчеркнул мэр.
Также он отметил необходимость завершения строительства подходов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мосту и возведения вокзала на Выдубичах.
"Необходимо достроить наконец Подольско-Воскресенский мостовой переход. Чтобы в конце следующего года открыть автомобильное движение через мост. И приступить к следующему этапу – построить и запустить метро на Троещину. Мы рассчитываем все-таки на помощь правительства для быстрой реализации этого проекта", – сказал мэр.
Говорил он и о строительстве перехватывающих паркингов возле станций метро и на въездах в город, о создании на магистралях отдельных полос движения для общественного транспорта.
Не забыл он сказать и о необходимости строить новые школы и детсады и об установлении жесткого контроля за комплексностью застройки.
С проектом Генплана Киева можно ознакомиться по ссылке.
В начале 2020 года должны начаться общественные слушания и обсуждение проекта.
Напомним, решение о разработке нового Генплана до 2025 года Киевсовет принял еще в 2008 году.
В 2012 году законодательство сделало все генпланы бессрочными, местные власти должны лишь мониторить их соблюдение и периодически их корректировать с учетом “новых вызовов”.
Поэтому действующий Генплан "до 2020 года" фактически является бессрочным, но местные власти не занимаются мониторингом его нарушений и не вносят в него коррективы.
В начале 2019 года главный архитектор столицы Александр Свистунов сказал депутатам горсовета что с новым Генеральным планом Киева ничего не понятно: был принят ряд новых государственных строительных норм, законодательство изменилось, а исходные данные на проектирование уже устарели.
Как ранее сообщал Фокус:
- В парковой зоне столицы застройщик хочет воздвигнуть три высотных дома в 32 этажа каждый. Для этого он собирается вырубить три гектара леса. Местные жители недовольны, а застройщик противопоставил им титушек и полицию.
- Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство", при поддержке полиции, начало демонтаж незаконно возведенных конструкций на крыше дома по адресу Софийская улица, 1.
- На улице Большой Васильковской, 137 снесли здание насосной станции, построенной в 1908 году. Рядом также разрушают дом № 141 — комплекс тяговой подстанции, построенный в 1930-х.
- На строительстве Шулявского путепровода 4 декабря установили последнюю 540-тонную секцию.