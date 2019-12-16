Конец хаотичной застройке? Кличко представил проект нового Генплана Киева

В начале 2020 года должны начаться общественные слушания и обсуждение проекта нового Генплана столицы

Столичный голова Виталий Кличко в рамках международного форума "Будущее Киева" представил проект Генерального плана столицы. Он уверяет, что он должен положить конец хаотичной застройке в городе.

"В наследство мы получили угрозы для устойчивого развития города. Анализ выявил основные риски и вызовы. Прежде всего, это крайне сложные условия для передвижения по городу: транспортные пробки, небрежные парковки, пресловутые маршрутки. Уличная сеть оказалась слабой для обеспечения комфортных условий для движения транспорта, пассажиров и пешеходов", – отметил Кличко.

Неудовлетворительным является уровень развития метро. "Необходимо найти значительные средства на строительство станций метрополитена. Прежде всего, продолжить линии на Виноградарь и Троещину", – подчеркнул мэр.

Также он отметил необходимость завершения строительства подходов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мосту и возведения вокзала на Выдубичах.

"Необходимо достроить наконец Подольско-Воскресенский мостовой переход. Чтобы в конце следующего года открыть автомобильное движение через мост. И приступить к следующему этапу – построить и запустить метро на Троещину. Мы рассчитываем все-таки на помощь правительства для быстрой реализации этого проекта", – сказал мэр.

Говорил он и о строительстве перехватывающих паркингов возле станций метро и на въездах в город, о создании на магистралях отдельных полос движения для общественного транспорта.

Не забыл он сказать и о необходимости строить новые школы и детсады и об установлении жесткого контроля за комплексностью застройки.

С проектом Генплана Киева можно ознакомиться по ссылке.

В начале 2020 года должны начаться общественные слушания и обсуждение проекта.

Напомним, решение о разработке нового Генплана до 2025 года Киевсовет принял еще в 2008 году.

В 2012 году законодательство сделало все генпланы бессрочными, местные власти должны лишь мониторить их соблюдение и периодически их корректировать с учетом “новых вызовов”.

Поэтому действующий Генплан "до 2020 года" фактически является бессрочным, но местные власти не занимаются мониторингом его нарушений и не вносят в него коррективы.

В начале 2019 года главный архитектор столицы Александр Свистунов сказал депутатам горсовета что с новым Генеральным планом Киева ничего не понятно: был принят ряд новых государственных строительных норм, законодательство изменилось, а исходные данные на проектирование уже устарели.

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