Дело Шеремета: Суд отпустил "Пуму" под домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Инне Грищенко ("Пуме"), которая подозревается в причастности к покушению на убийство. Она будет находиться под круглосуточным домашним арестом по адресу проживания в Киеве до 24 февраля. Об этом сообщила ее адвокат Алена Помазановская в Facebook.

"Апелляционную жалобу Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить из зала суда", – говорится в судебном решении.

Суд также обязал Грищенко сдать внутренний и заграничный паспорта, ей запрещено общаться со свидетелями в уголовном производстве, в котором она фигурирует.

Инна Грищенко была задержана в ноябре по подозрению в причастности к покушению на убийство бизнесмена Михаила Чекурака. Ее мужа, Владислава Грищенко, задержали по тому же делу 24 сентября. По версии следствия, в июле 2018 года они совершили заказное покушение на Чекурака в городе Косове Ивано-Франковской области. Но тогда взывчатка отвалилась от днища автомобиля и бизнесмен не пострадал.

12 декабря Нацполиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. По данным следствия, при подрыве его автомобиля использовалась взрывчатка, аналогичная той, который пытались подорвать бизнесмена в Косове. В полиции сообщили, что проверяют Грищенко на причастность к этому преступлению, но о подозрении ей не сообщали.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.