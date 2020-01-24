За 2019 год в три раза больше украинцев получили паспорта России
В 2019 году паспорта РФ получили 299 422 украинца. Об этом говорится в статистике МВД РФ.
Также за прошлый год принято решение о выдаче украинцам 53 378 видов на жительство. В настоящее время в России проживают с такими видами 155 863 украинцев.
Кроме того, граждане Украины в 2019 году получили 53 915 разрешений на временное проживание. Проживают в настоящее время по этим разрешениям в стране 114 537 украинцев.
В 2019 году 550,1 тыс. граждан Украины посещали РФ с частными визитами, 435,5 тыс. – с целью работы, 35,3 тыс. – с целью учебы, 56,8 тыс. – как туристы, по иным причинам – 56,2 тыс.
По данным МИД РФ, в 2018 году российское гражданство получили 83 тыс. украинцев, в 2017-ом – 85 тыс.
Напомним, выдача украинцам паспортов РФ активизировалась после того, как 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР". Позже он расширил действие этого документа на весь Донбасс.
Украина считает незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность определенным категориям иностранных граждан получать российское гражданство в упрощенном порядке.
- В марте 2019 Денис Пушилин, возглавляющий "ДНР", дал указание срочно обеспечить паспортами "республики" всю молодежь оккупированной территории, начиная с 14 лет.
- Российские СМИ писали, что Путин собирается упростить выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО сразу после выборов.