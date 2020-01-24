В Киеве закрыли пять центральных станций метро из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

На данный момент закрыты станции "Театральна", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого", "Хрещатик" и "Палац спорта".

"В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций с временным закрытием", - говорится в сообщении.

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