На Донбассе ранен один воин, – штаб ООС

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боев ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, враг обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Работали снайперы.

Отмечается, что пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: около н. п. Талаковка, Пески, Павлополь, Опытное.

Кроме того, четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле н. п. Новолуганское, Луганское и Орехово.

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