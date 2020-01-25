В Одесской области инкассаторы потеряли пакет с крупной суммой денег

В Городе Южное Одесской области обнаружили пакет с 200 тысячами гривен.

Об этом сообщает местное издание Yuzhny.info.

Сотрудник ЮКП "Муниципальная стража" сообщил о находке в полицию, однако там ему не поверили, а за такую “шутку” даже припугнули админпротоколом.

Позже, рассмотрев внимательнее пакет с деньгами, инспектор увидел на нем название банка и отправился в одно из его южненских отделений, куда и сдал их. Как выяснилось позже, пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 30 ноября в Днепровском районе Киева взорвали отделение "Ощадбанка".